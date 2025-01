De virada, Milan vence Juventus e encara Inter de Milão na final da Supercopa da Itália

De virada, o Milan venceu a Juventus por 2 a 1, nesta sexta-feira (3), pela semifinal da Supercopa da Itália. Yildiz abriu o placar para a Velha Senhora, mas a equipe de Sérgio Conceição conquistou o triunfo graças aos gols de Pulisic e Gatti, que marcou contra na segunda etapa.

Com o resultado, o Milan encara a Inter de Milão na final da Supercopa da Itália, na segunda-feira (6), às 16h (de Brasília). A equipe nerazzurri derrotou a Atalanta por 2 a 0 na outra semifinal do torneio.

Como foi o jogo entre Juventus e Milan?

Em uma etapa inicial marcada por poucas emoções, a Juventus abriu o placar com Yildiz sendo acionado pelo lado direito da área aos 20 minutos e soltando uma bomba para estufar as redes. Na reta final, o duelo pegou fogo com Fofana quase empatando o confronto para o Milan com uma finalização de fora da área tirando tinta da trave. Na sequência, a Velha Senhora respondeu com o autor do primeiro gol arrancando na intermediária e batendo de fora da área para boa defesa de Maignan.

Na segunda etapa, a Juventus voltou do intervalo assustando com chutes de Yildiz e Vlahovic pela linha de fundo. No entanto, o Milan melhorou em relação aos 45 minutos iniciais com as substituições, cresceu na partida e chegou ao empate com Pulisic convertendo cobrança de pênalti aos 25 minutos. Na sequência, Musah recebeu lançamento de Reijnders, cruzou na área, mas a bola desviou em Gatti e entrou contra o próprio gol do defensor aos 29 minutos. No último lance da partida, o zagueiro aproveitou uma bola dentro da área e com boas condições de igualar o marcador, mas bateu para fora.

Thiaw acompanha Vlahovic durante duelo entre Milan e Juventus, pela Supercopa da Itália (Foto: Fadel Senna/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUS 1 X 2 MILAN

SEMIFINAL - SUPERCOPA DA ITÁLIA

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Al -Awwal Park, em Riade (SAU);

🥅 Gols: Yildiz, 20'/1ºT (1-0); Pulisic, 25'/2ºT (1-1); Gatti (contra), 29'/2ºT (1-2)

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu e McKennie (Weah); Locatelli (Fagioli), Thuram (Douglas Luiz) e Koopmeiners; Yildiz, Vlahovic (Nico González) e Mbangula (Cambiaso).

MILAN (Técnico: Sérgio Conceição)

Maignan; Emerson Royal (Gabbia), Tomori, Thiaw e Theo Hernández; Bennacer (Musah), Fofana e Reijnders; Pulisic, Morata (Terracciano) e Jiménez (Tammy Abraham).