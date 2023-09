!VIRA VIROU! O Equador venceu o Uruguai por 2 a 1 nesta terça-feira (12) no Estádio Casa Blanca, em Quito, pela 2ª rodada das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. A Celeste saiu na frente no primeiro tempo, com gol de Canobbio, mas viu a La Tri virar a partida com dois gols do zagueiro Félix Torres.