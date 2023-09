A seleção da Argentina venceu a Bolívia por 3 a 0 nesta terça-feira (12) no Estádio Hernando Siles, em La Paz, em partida válida pela 2ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Lionel Messi não foi relacionado para o jogo, poupado; Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico e Nicolás González marcaram os gols da atual campeã do mundo.