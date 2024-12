Chelsea venceu o Tottenham, de virada, por 4 a 3, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 15ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Blues pulam para a segunda colocação, com 31 pontos. Por outro lado, os Spurs seguem na 11ª posição, com 20 pontos conquistados.

continua após a publicidade

➡️ Vitor Roque é decisivo, e Betis empata com Barcelona em La Liga

Primeiro tempo

A etapa inicial de Tottenham e Chelsea foi bastante movimentada. Logo aos quatro minutos, Cucurella escorregou no campo de defesa e perdeu a bola para Johnson. O jogador dos Blues avançou pelo lado direito do ataque e cruzou na medida para Solanke abrir o placar. Pouco tempo depois, aos 10, Cucurella teve um novo escorregão, dessa vez mais perto da grande área. O Tottenham recuperou a bola e chegou nos pés de Kulusevski, que chutou para ampliar o marcador. Com 16 minutos, o Chelsea chegou com Sancho pela ponta esquerda. O jogador carregou a bola para o meio e arriscou o chute de fora da área para diminuir. 2 a 1.

Segundo tempo

Atualizando...

O que vem por aí

O Chelsea visita o Astana, no Ortalyq stadıon, no Cazaquistão, na próxima quinta-feira (12), às 12h30 (de Brasília), pela sexta rodada, da fase de grupos da Conference League. Por outro lado, o Tottenham visita o Rangers, também pela sexta rodada da fase de grupos da Conference League. A partida será realizada na próxima quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Ibrox Stadium, em Glasgow.

continua após a publicidade

Chelsea venceu o Tottenham por 4 a 2, pela Premier League (Foto: BEN STANSALL/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

TOTTENHAM 3 X 4 CHELSEA

15ª RODADA - PREMIER LEAGUE



🗓️ Data e horário: domingo, 8 de dezembro de 2024, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra;

🥅 Gols: Solanke (4‘/1ºT), Kulusevski (10'/1ºT), Sancho (16'/1ºT), Palmer (15'/2ºT), Enzo (27'/2ºT), Palmer (38'/2ºT) e Son (45 + 6'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lavia e Pedro Neto (CHE); Sarr e Bissouma (TOT)

⚽ ESCALAÇÕES

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Forster; Pedro Porro, Romero (Dragusin), Van de Ven (Gray), Udogie; Bissouma (Bergvall), Sarr; Johnson (Werner), Kulusevski (Maddison), Son; Solanke.



CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Caicedo, Badiashile, Colwill, Cucurella (Renato Veiga); Lavia (Gusto), Enzo Fernández. Pedro Neto (Madueke), Palmer (João Félix), Sancho; Jackson (Nkunku).

continua após a publicidade

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anthony Taylor;

🖥️ VAR: Jarred Gillett;

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional