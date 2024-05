(Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 11:56 • Paris (FRA)

PSG e Kylian Mbappé se despediram na vitória contra o Lyon na final da Copa da França, mas nem tudo são flores. A relação do clube com o jogador possui alguns problemas financeiros, já que o atacante não recebeu o salário de abril e um bônus de fevereiro, que somam 80 milhões de euros (quase R$ 450 milhões na cotação atual), segundo o jornal francês L'Equipe.

Os conflitos vieram à tona em fevereiro, logo após o jogador de 25 anos confirmar que deixaria o PSG sem custos ao fim da temporada. Os advogados de ambas as partes tratam a questão nos bastidores e os Parisienses deseja que o atleta peça os salários, como forma de amenizar a saída de graça e podendo diminuir o prejuízo do time da capital com a saída do craque.

- Com o acordo que fechei com o presidente (Nasser al-Khelaïfi) neste verão, a minha decisão (sobre sair ou não) pouco importa. Conseguimos proteger todas as partes e preservar a tranquilidade do clube diante dos desafios que temos pela frente - disse Mbappé, em janeiro deste ano.

Agora sem clube, o destino de Mbappé, oficialmente, continua sendo uma dúvida, embora veículos da Espanha e da França garantam que ele rumará para o Real Madrid, clube que tenta contratá-lo desde 2021.

Pelo PSG, o astro francês somou 308 jogos e 256 gols marcados em sete temporadas, se tornando o maior artilheiro da história do clube e conquistando 18 títulos. Comandando o ataque ao lado de Neymar, o atacante levou o time para sua primeira final de Champions League em 2020, e perdeu de 1 a 0 para o Bayern de Munique.