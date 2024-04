De olho na Champions, Vini Jr volta a ‘meteli goli’? Entenda

Vinícius Jr em ação comerial pela Pepsi (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 14:00 • Madri (ESP)

Às vésperas de duelo decisivo pela Champions League, o atacante Vinícius Jr é um dos principais nomes do clube espanhol quando o assunto é “meteli goli”. A expressão, que faz referência ao ato de balançar as redes, foi falada pelo jogador em 2019 pela primeira vez. Na ocasião, o craque brasileiro arranhou o seu "portunhol" na tentativa de dizer que tentou marcar (ou "meter") um gol e acabou criando um meme.

Agora, a frase veio à tona novamente em uma campanha de PEPSI Black, patrocinadora oficial da competição europeia e marca da qual o craque brasileiro é embaixador global. A peça publicitária faz um trocadilho entre a resposta de Vini na famigerada entrevista, e a expressão "meteli o gole" (no refrigerante).

A campanha reproduziu a cena da famosa entrevista, com direito a uma participação do mesmo repórter que protagonizou a cena junto ao atacante em 2019. Até mesmo as roupas que Vini Jr usou na gravação da propaganda são as mesmas da versão "original" de "meteli o goli".

No vídeo, o repórter pergunta a opinião do craque brasileiro sobre a partida, e o atacante prontamente responde que não conseguiu "meteli o goli", mas que pode "meteli o gole". O repórter não entende a expressão, explicada na sequência por Vini: "Meteli o gole na PEPSI Black".

- PEPSI Black tem como DNA a intensidade, seja no sabor ou na atitude, que se traduzem no nosso TOMA ESSA, assim como Vini, que é embaixador oficial da marca e compartilha da mesma ousadia que valorizamos. Foi divertido para nós recriar esse momento que, com certeza, foi marcante na carreira do Vini, e esperamos que nossos consumidores também se divirtam relembrando o meme e que curtam os jogos da Uefa com PEPSI - diz Mariana Gomes, gerente de marketing de PEPSI.

Vini Jr, por sua vez, revelou o sentimento de participar da campanha e reviver essa passagem divertida de sua carreira.

- Foi nostálgico poder relembrar esse momento e fazer uma retrospectiva de tudo que já construí na minha carreira desde então. Espero seguir “metendo goli” no esporte, levando alegria ao público, e mantendo parcerias relevantes e que têm muita sinergia com o que acredito, como a que tenho com PEPSI - afirmou o camisa 7 merengue.

Vini Jr em ação comercial pela Pepsi (Foto: Divulgação)

Além de Vini Jr, um time de influenciadores que sabem tudo de futebol e resenha foi escalado pela marca para levar a Champions League para as mídias sociais. Nomes como Bira (Desimpedidos), Enzo Campos, Jhonatas de Castro e outros estão engajados na competição e publicando conteúdos sobre a Champions League e PEPSI Black.

A estratégia de mídia da campanha foi pensada para impactar o público em toda a jornada de ativação da marca no campeonato. Ela contempla múltiplos canais e já está em andamento desde o início da competição, com inserções em TV aberta, mídia OOH em diversas cidades no Brasil, Spotify e em players de conteúdo como Podpah, Na Quebrada e 90 minutos. Para saber mais, acompanhe o perfil oficial da marca @pepsibr. Para assistir à campanha, clique aqui (https://www.youtube.com/watch?v=6SM6ToQHUDo).