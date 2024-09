Foto: Divulgação







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 19:55 • Rio de Janeiro

Contratado nos dias finais da janela de transferências europeia, o brasileiro Morato pode fazer sua estreia pelo Nottingham Forest na manhã deste sábado (14), diante do Liverpool, no Estádio de Anfield, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Inglês.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 23 anos de idade, o zagueiro formado nas categorias de base do São Paulo passou cinco temporadas no Benfica, onde se sagrou campeão português em 2022, antes de despertar a atenção do clube inglês, que há duas semanas desembolsou 17 milhões de euros para trazê-lo.

No Forest, Morato se junta a três velhos conhecidos do público brasileiro: o volante Danilo, ex-Palmeiras, o goleiro Carlos Miguel e o zagueiro Murillo, ambos ex-Corinthians. E a julgar pelo início de campanha, o tradicional clube bicampeão europeu tem deixado seus torcedores otimistas para a temporada 2024/25: ainda invicto após três rodadas, o Forest ocupa a 9ª colocação com 5 pontos ganhos. Seu adversário, o Liverpool, tem 100% de aproveitamento até o momento sob o comando do novo técnico Arne Slot e divide a liderança com o tetracampeão Manchester City.

- Será um jogo dificílimo, ainda mais sendo em Anfield. Sabemos que o Liverpool é um dos favoritos ao título, ainda não tomou gols e tem jogadores como Alisson, Van Dijk e Salah, que dispensam comentários. Mas ao vir para a Premier League, era justamente esse tipo de desafio que eu queria e que esperava encontrar, e é isso que me motiva a evoluir na carreira - garante Morato.

- Em pouco tempo aqui, já vi que temos nossas armas e podemos surpreender nessa temporada - conclui o brasileiro.

Zagueiro canhoto conhecido pela qualidade com a bola nos pés e pela força, Morato foi campeão da Copinha 2019 pelo São Paulo, atuando ao lado de nomes como Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Antony. Com apenas 17 anos na época, chamou a atenção do Benfica, que naquele ano pagou 6 milhões de euros para tê-lo antes mesmo de estrear profissionalmente pelo Tricolor.

Com a camisa do gigante português, Morato disputou 105 jogos ao longo das últimas cinco temporadas, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23 e agora se prepara para sua nova aventura na Inglaterra.