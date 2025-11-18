David Sousa analisa diferenças no futebol belga, brasileiro e português

O zagueiro David Sousa, de 24 anos, atualmente no Casa Pia, analisou como sua passagem pela Bélgica contribuiu para compreender melhor o estilo de jogo português. Revelado pelo Botafogo e com trajetória no Cercle Brugge e no RWD Molenbeek, o jogador explicou que enxerga similaridades claras entre os dois campeonatos europeus. Para o defensor, transição rápida, força física e exigência técnica aproximam essas ligas e influenciam diretamente sua adaptação em Portugal.

Semelhanças entre Portugal e Bélgica

Antes de detalhar essa comparação, o zagueiro explicou que, em muitos momentos do jogo, percebe que desempenha funções semelhantes às que tinha na Bélgica em Portugal. Ele relatou que o comportamento das equipes, o ritmo das partidas e o tipo de disputa imposto pelos adversários fazem com que reviva situações frequentes de sua primeira passagem pela Europa.

— Acredito que seja um pouquinho com o futebol belga, a questão de um futebol de transição, um futebol de técnica, mas também com bastante força. Acho que um pouco parecido com o belga até a forma mesmo de jogar. Eu me sinto algumas vezes dentro de campo fazendo a função como eu fazia na Bélgica. Então é bem parecido com o futebol de lá — analisou Sousa.

Diferenças em relação ao futebol brasileiro

O defensor também abordou o contraste entre o futebol europeu e o brasileiro. Ele explicou que, ao retornar ao Brasil ou ao observar o campeonato nacional, nota diferenças claras no ritmo, na intensidade física e na maneira como as equipes se organizam sem a bola. Para ele, o jogo brasileiro oferece mais liberdade criativa, enquanto a Europa exige cumprimento rigoroso das funções táticas. Sousa expôs como enxerga a distinção entre as escolas.

— Acredito que sim. No Brasil é muito diferente da Europa. A questão física e, até mesmo, às vezes, a questão tática um pouco. E na Europa, não. Na Europa já é um jogo mais de transição. Já é um jogo mais físico. E acho que essa é a grande diferença do Brasil para a Europa para o Brasil — afirmou.

David Sousa no Casa Pia

David Sousa chegou ao Casa Pia em agosto de 2025, após passagem de um ano e meio no RWD Molenbeek, da Bélgica. Em Portugal, foi titular da equipe em sete oportunidades, logo após se recuperar de uma lesão. Logo na estreia, marcou um gol, na vitória por 1 a 0, sobre o Arouca, pela quinta rodada da Liga Portuguesa.

