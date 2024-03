Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Darmstadt x Bayern de Munique, pela Bundesliga (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 22:00 • Darmstadt (ALE)

O Darmstadt recebe o Bayern de Munique neste sábado (16), pela 26ª rodada da Bundesliga. A bola vai rolar a partir das 11h30 (hora de Brasília), no Stadion am Böllenfalltor, em Darmstadt (Alemanha), com transmissão do Canal GOAT e do Onefootball.

✅ FICHA TÉCNICA

Darmstadt x Bayern de Munique

Bundesliga - 26ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 16 de março de 2024, às 11h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Stadion am Böllenfalltor, em Darmstadt (Alemanha)

📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube) e Onefootball (aplicativo)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

DARMSTADT (Técnico: Torsten Lieberknecht)

Marcel Schuhen; Christoph Klarer, Jannik Muller e Maglica; Skarke, Kempe, Holland e Nurnberger; Marvin Mehlem, Luca Pfeiffer e Tim Skarke.

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Thomas Tuchel)

Manuel Neuer; Kimmich, Eric Dier, Matthijs de Ligt e Alphonso Davies; Laimer, Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Müller e Jamal Musiala; Harry Kane.

Thomas Tuchel tenta recolocar Bayern de Munique na luta pelo título da Bundesliga (Foto: MICHAELA STACHE / AFP)