O goleiro Daniel Tenembaum, formado nas categorias de base do Flamengo, assinou com o Kyriat Shmona, de Israel. O jogador encerrou seu vínculo com o Ironi Tiberias, também de Israel, clube que defendia desde a temporada passada.

Trajetória de Daniel Tenenbaum em Israel

O Kyriat Shmona será o terceiro clube israelense da carreira do goleiro brasileiro de 30 anos. Daniel chegou ao país em 2016, quando foi emprestado pelo Flamengo ao Maccabi Tel Aviv. Pelo Maccabi, clube onde ficou por sete temporadas, Daniel fez 110 jogos e conquistou 10 títulos. O jogador se despediu do clube em 2024, quando não teve o seu contrato renovado.

Após ficar sem clube, Daniel foi contratado pelo Ironi Tiberias na temporada passada. No clube, o goleiro fez 37 jogos, todos como titular, e conseguiu ajudar o time a se manter na primeira divisão do Campeonato Israelense.

Daniel Tenenbaum no Ironi Tiberias (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel foi lançado ao profissional do Flamengo em 2014 pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, mas não conseguiu se firmar na equipe rubro-negra. Entre 2014 e 2016, o jogador revezava entre o time sub-20 e elenco profissional e fez apenas um jogo pelo clube carioca.