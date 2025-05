Palmeiras terá ingressos a partir de R$25 contra o Flamengo pelo Brasileirão

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (21) o valor dos ingressos para o jogo contra o Flamengo, que está marcado para este domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A entrada mais barata começa no valor de R$50 (R$ 25,00 meia-entrada) e a mais cara R$280 (inteira).

Os ingressos estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir de quinta-feira (22), às 12h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br e serão divididos de acordo com a pontuação de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. A venda para o público em geral, caso as entradas não esgotem, começa no sábado (24), às 10h.

Mauricio jogador do Palmeiras comemora seu gol durante partida contra o Bragantino no estadio Cicero De Souza Marques pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Fabio Giannelli/AGIF

Veja os valores para não sócios

Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]

Gol Norte: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada]

Gol Sul: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]

Central Leste: R$250,00 [inteira] e R$125,00 [meia-entrada]

Central Oeste: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada]

Superior Norte: R$170,00 [inteira] e R$85,00 [meia-entrada]

Superior Sul: R$170,00 [inteira] e R$85,00 [meia-entrada]

Superior Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]

Superior Oeste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]

Palmeiras enfrenta o Ceará pela Copa do Brasil

Antes do confronto contra o Flamengo, o Verdão enfrenta o Ceará nesta quinta-feira (22), às 19h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. No primeiro confronto, o clube alviverde venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Gustavo Gómez, e agora joga por um empate para avançar à próxima fase.

Líder do Brasileirão e classificado com a melhor campanha na fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras venceu 13 dos últimos 14 jogos que disputou. A única derrota foi para o Bahia, em casa, no dia 27 de abril.