No retrospecto geral entre as equipes, são sete jogos oficiais, com três vitórias do Damac, duas vitórias do Al-Ahli e dois empates. Em sua última partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Saudita o time de Khamis Mushait conquistou um ponto importante após o empate sem gols com o Al Taawon, atual terceiro colocado, fora de casa. Já o time de Jeddah, venceu o Al-Riyadh em casa por 3 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita.