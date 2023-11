Na segunda-feira (6), o Sharjah, do atacante brasileiro Caio Lucas, conseguiu garantir um empate contra o Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, fora de casa. Apesar do jogo complicado, no qual o adversário perdeu um pênalti, além de uma expulsão para casa lado, o camisa 7 comemorou o ponto conquistado, que manteve a equipe do brasileiro na liderança do grupo na AFC Champions League.