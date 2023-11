A última lesão de Rodrigo Caio foi em julho de 2022, no menisco medial do joelho esquerdo. A 'bruta' recuperação do zagueiro levou cerca de 200 dias, e a volta a campo aconteceu em janeiro deste ano, no jogo contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Na época, após ficar seis meses parado, o defensor disse ter 'se sentido vivo novamente' com o retorno aos gramados.