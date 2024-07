Currículo vencedor: confira todos os títulos de Thiago Alcântara na carreira

(Foto: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 12:23 • Rio de Janeiro

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Thiago Alcântara pendurou as chuteiras neste domingo (7) após estar livre no mercado. Com currículo vencedor e uma vasta galeria de títulos, o craque brasileiro naturalizado espanhol se despediu do futebol. Confira todas as conquistas e honrarias do jogador na carreira.

Títulos de Thiago Alcântara

(Foto: Reprodução / Instagram)

🔴🔵 Barcelona:

La Liga: 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13

Copa do Rei: 2011–12

Supercopa da Espanha: 2010, 2011

Champions League: 2010–11

Supercopa da UEFA: 2011

Mundial de Clubes: 2011

🔴 Bayern de Munique:

Bundesliga: 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20

Copa da Alemanha: 2013–14, 2015–16, 2018–19, 2019–20

Supercopa da Alemanha: 2016, 2017, 2018

Champions League: 2019–20

Mundial de Clubes: 2013

🔴 Liverpool:

Copa da Inglaterra: 2021–22

Supercopa da Inglaterra: 2022-23

Copa da Liga Inglesa: 2021-22, 2023-24

✅ Prêmios individuais: