A Croácia recebe a Turquia na Opus Arena nesta quinta-feira (12), às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 7ª rodada do Grupo D das Eliminatórias da Euro 2024. Ambas as equipes estão empatadas, com 10 pontos cada, e o confronto promete ser decisivo na briga pela classificação ao torneio continental.