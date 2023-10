O QUE VEM POR AÍ?

Dona da casa, a Argentina é a vice-líder das Eliminatórias, com os mesmos seis pontos do Brasil. O técnico Lionel Scaloni convocou o astro Lionel Messi para esta Data-Fifa, mesmo com os incômodos na cicatriz. Contudo, o treinador despistou se escalaria o craque como titular, deixando sua presença no time como dúvida.