Cristiano Ronaldo perde gol inacreditável em derrota do Al-Nassr pela Champions Asiática; veja o lance

Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 15:34 • Abu Dhabi (EAU)

O Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo e Luis Castro, foi derrotado pelo Al-Ain por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Champions Asiática. O gol do jogo foi marcado por Soufiane Rahimi, aos 44 minutos do primeiro tempo.

Com desvantagem na eliminatória, o Al-Nassr decide a classificação em casa, precisando vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para avançar às semifinais. A partida está marcada para a segunda-feira (11), às 16h (hora de Brasília).

⚽ COMO FOI O JOGO?

O Al-Ain chegou a abrir o placar do jogo com Kaku, aos 29 minutos do primeiro tempo. O gol, no entanto, foi anulado pelo VAR por impedimento.

No último minuto do primeiro tempo, o Al-Ain balançou as redes mais uma vez, agora confirmado pela arbitragem. Kaku deu passe enfiado para Rahimi, que dominou já driblando o goleiro Ospina e marcou o gol do jogo.

Rahimi comemora gol que valeu a vitória do Al-Ain sobre o Al-Nassr (Foto: Divulgação / Al-Ain)

No final do segundo tempo, Cristiano Ronaldo teve a chance de empatar o jogo, mas perdeu uma chance inacreditável, praticamente na pequena área.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Al-Nassr volta a campo na quinta-feira (7), às 14h (hora de Brasília), para enfrentar o Al-Raed, pelo Campeonato Saudita.