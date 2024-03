VÍDEO: Esposa de Cristiano Ronaldo indica aposentadoria do craque

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 11:28 • Paris (FRA)

Um dos maiores jogadores da história e verdadeiro ícone do futebol, Cristiano Ronaldo segue marcando gols e conquistando taças, mesmo aos 39 anos. Apesar dos ótimos números no Al-Nassr, seu clube atual, o português pode estar caminhando para o final da sua carreira. Pelo menos é o que indicou a sua esposa, Georgina Rodríguez, em conversa durante a Paris Fashion Week.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



Em conversa flagrada pelas câmeras, Georgina disse que Cristiano Ronaldo deve atuar por mais um ou dois anos, no máximo. Confira o papo no vídeo da matéria.

Cristiano Ronaldo cobra falta durante partida do Al-Nassr (FAYEZ NURELDINE / AFP)