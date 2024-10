Cristiano Ronaldo marca, e Al-Nassr vence no Sauditão

Al-Nassr venceu o Al-Orobah por 3 a 0, com gol de Cristiano Ronaldo, no Estádio Al-Awwal Park, pelo Campeonato Saudita (Foto: Fayez Nureldinen / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 14:37 • Rio de Janeiro

O Al-Nassr bateu o Al-Orobah por 3 a 0, neste sábado (5), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Saudita. Em casa, a equipe de Riade não encontrou muitas dificuldades e garantiu a vantagem logo no primeiro tempo do jogo. Cristiano Ronaldo abriu o placar de pênalti, depois Sadio Mané marcou os outros dois tentos para fechar o caixão.

Com os triunfo, a equipe comandada por Stefano Pioli assumiu a terceira colocação da liga saudita, com 14 pontos - um a menos que os dois à frente: Al-Ittihad e Al-Hilal. Por outro lado, o Al-Orobah, recém-promovidos à elite árabe, lideram a segunda parte da tabela (11º), com sete pontos.

Como foi o jogo?

O Al-Nasr mostrou muita efetividade e dominou o jogo: logo aos 17 minutos da primeira etapa, Cristiano Ronaldo, de pênalti, abriu o placar para os donos da casa. O segundo gol saiu dos pés de Sadio Mané, com mais uma participação do capitão português.

O segundo tempo começou com uma pressão maior do Al-Orobah, que teve uma oportunidade de diminuir a vantagem com um pênalti, porém, o VAR agiu e anulou a infração. Minutos depois, Mané recebeu belo cruzamento dentro da área e marcou o segundo dele na partida, e o terceiro da equipe.

Cristiano Ronaldo e companhia comemoram um dos gols da vitória do Al-Nassr por 3 a 0, sobre o Al-Orobah, no Estádio Al-Awwal Park, pelo Campeonato Saudita (Foto: Fayez Nureldinen / AFP)

O que vem pela frente?

Após a volta da pausa internacional da Data Fifa, o Al-Nassr volta à campo no dia 18 de outubro, contra o Al-Shabab, fora de casa, pelo Campeonato Saudita. Já o Al-Orobah retorna aos gramados contra o Al-Ettifaq, no domingo do dia 20 deste mês.

✅ FICHA TÉCNICA

AL-NASSR x AL-OROBAH

6ª RODADA - SAUDI PRO LEAGUE

🗓️ Data e horário: 05/10/2024, às 12h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU)

🥅 Gols: Cristiano Ronaldo (17'/1ºT) e Sadio Mané 2x (29'/1ºT) (26'/2ºT) (Al-Nassr)

🟨 Cartões amarelos: Hamed Al Maqati (Al-Orobah) e Laporte (Al-Nassr)

⚽ ESCALAÇÕES

AL-NASSR (Técnico: Stefano Pioli)

Bento; Al Ghanam (Al Najdi), Simakan, Laporte e Boushali; Al Khaibari e Brozovic (Ali Al Hassan); Otávio, Talisca e Sadio Mané (Ayman Yahya); Cristiano Ronaldo (Abdulrahman Ghareeb).

AL-OROBAH (Técnico: Álvaro Pacheco)

Coucke; Al Maghati (Al Quamiri), Kandouss, Zouma e Al Zubaidi (Al Shammary); Michael; Gudmundsson e Muhar; Al Zubaidi e Tello (Al-Roqi); Emmanuel Boateng.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)