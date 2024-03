Alexander-Arnold celebra gol pelo Liverpool (Foto: DARREN STAPLES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 10:04 • Madri (ESP)

O Real Madrid, buscando reforços a partir do verão europeu, monitora a situação do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool. Um dos melhores jogadores da equipe nos anos recentes, o atleta deve ser alvo do clube espanhol para a próxima janela de transferências.

O vínculo atual de Arnold com os Reds expira ao final do primeiro semestre de 2025, e não há conversas por uma extensão. Portanto, caso não seja da vontade do jogador ou do clube que haja renovação, a janela de julho/agosto será crucial para uma venda, já que a partir de janeiro o defensor poderá assinar pré-contrato com qualquer clube.

De toda forma, ainda não há desespero por parte da diretoria inglesa, que confia em uma renovação nos próximos meses. O Real Madrid ainda não formalizou propostas ou abordou o Liverpool, apenas mantendo o interesse de forma interna. O valor de mercado de Trent está avaliado em cerca de 70 milhões de euros - o equivalente a R$ 378,5 milhões na cotação atual.

Para os espanhóis, urge a necessidade de aumentar o número de jogadores no plantel de Carlo Ancelotti. Florentino Pérez, presidente do Real, optou por fazer poucas compras nas janelas de transferências mais recentes, abrindo espaço na folha salarial para a chegada do astro Kylian Mbappé, que deve acontecer em julho. Porém, em 2023-24, Ancelotti teve problemas na montagem da equipe, lidando com muitos desfalques por lesão, o que acendeu o alerta por reforços, principalmente no setor defensivo.

Com 25 anos, Arnold já tem 302 jogos pelo profissional dos Reds. São 18 gols e 82 assistências, com média levemente inferior a uma participação em gol a cada três jogos. Entretanto, em seis jogos que disputou pelo Liverpool contra o Real Madrid, o lateral não conseguiu grandes resultados, sem conseguir nenhuma vitória.