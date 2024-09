‘Desaparecido’: jornal da Espanha crava decadência da carreira de Neymar

Neymar Jr, da Seleção Brasileira (Foto: AFP)







13/09/2024

Lesionado desde outubro de 2023, Neymar Jr. completará um ano longe dos gramados no dia 18 do próximo mês. Um dos maiores expoentes do futebol europeu na última década, o brasileiro se tornou pauta do diário MARCA, da Espanha, que produziu uma manchete apontando o "declínio" do atacante, na última quinta (11).

"Desaparecimento" e "declínio imparável" foram algumas das expressões utilizadas pelo jornal para definir a atual fase de Neymar. De acordo com a matéria, são dois os fatores causadores: a rotina de lesões e a escolha em se juntar à Saudi Pro League. Desde que se juntou ao Al-Hilal, foram cinco jogos, um gol e duas assistências. Ele teve uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo na partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Apesar disso, o portal afirmou que o declínio começou bem antes da mudança para o futebol do Oriente Médio.

-A decadência do craque brasileiro começou mais atrás. Depois de levar o PSG à final da Champions League 19/20 como figura máxima, começou um declínio imparável.

Valores de Neymar em 'queda livre'

O contraste entre os valores de mercado de Neymar também foram abordados na matéria. O preço em "queda livre" foi explicado, principalmente, pela lesão mais recente de Neymar. Confira os dados extraídos do portal Transfermarkt, especialista no mercado do futebol:

19/20 - 180 milhões de euros (preço mais alto da carreira de Neymar)

20/21 - 128 milhões de euros

21/22 - 100 milhões de euros

23/24 - 60 milhões de euros

24/25 - 30 milhões de euros (patamar atual)

