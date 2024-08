Sporting abre três gols, mas Porto vence a Supercopa de Portugal em virada épica

Porto vence a Supercopa de Portugal em virada por 4 a 3 (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 11:14 • Rio de Janeiro

Neste sábado (3), o Porto conquistou a Supercopa de Portugal de maneira heróica. Em incrível virada diante do Sporting, após sair perdendo por três gols de diferença, os Dragões levaram o duelo para a prorrogação e venceram por 4 a 3, com show do brasileiro Galeno, que marcou dois gols.

Este foi o primeiro jogo oficial da temporada 2024/25 em Portugal, no qual se enfrentaram o vencedor do Campeonato Português, a equipe de Alvalade, e o campeão da Taça de Portugal, os portistas.

O Sporting teve um ótimo início no confronto em Aveiro, abrindo o placar aos seis minutos e ampliando aos nove. Aos 24 minutos do primeiro tempo, já estava 3 a 0, mas a reação dos adversários foram rápidas: quatro minutos depois do terceiro gol, o Porto diminuiu a vantagem com Galeno.

Na etapa final, Nico González e Galeno comandaram o ataque e aumentaram a esperança do time, levando à prorrogação. O Porto conseguiu a virada histórica ainda no primeiro tempo extra, com Ivan Jaime balançando as redes pouco antes do intervalo.

Por fim, o Sporting não conseguiu controlar as ações e reagir contra o time comandado pelo auxiliar técnico Vítor Bruno, que garantiu o troféu em partida memorável. Agora, a liga portuguesa terá início na próxima sexta-feira (9), com o atual campeão fazendo a abertura diante do Rio Ave, enquanto o Porto joga no dia seguinte, contra o Gil Vicente.