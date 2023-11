SOFRENDO ALÉM DA CONTA

O Manchester United caiu em uma chave difícil, chegando como segunda força atrás do Bayern de Munique. Porém, o que se viu até agora foi um time completamente inconsistente. Na estreia, a equipe perdeu para o Bayern de Munique por 4 a 3, em jogo maluco, com direito a doblete de Casemiro. Depois, quando teve a oportunidade de vencer diante do seu torcedor, perdeu para o Galatasaray por 3 a 2 de virada. Na terceira rodada, um jogo duríssimo contra os dinamarqueses terminou com o brilho de heróis contestados: Harry Maguire marcou o gol solitário da vitória mancuniana, e Onana, com início de temporada ruim, pegou o pênalti de Larsson no último lance. Uma vitória nesta quarta colocaria os comandados de Erik ten Hag mais perto do líder Bayern, com possibilidade de ultrapassar o Galatasaray (a depender do resultado do jogo dos turcos).