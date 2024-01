Se alguém te perguntasse quem é o atacante brasileiro com mais gols no futebol europeu atualmente, quem você responderia: Vini Jr? Rodrygo? João Pedro? Ótimos palpites, mas todas as respostas estão erradas. O brasileiro que mais balançou as redes no Velho Continente na atual temporada é Igor Thiago, atualmente no Club Brugge, da Bélgica.