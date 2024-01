Pouco depois, aos 20 minutos do segundo tempo, Vinicius Júnior infiltrou na área e recebeu passe cavado de Camavinga; o brasileiro finalizou cruzado para empatar a partida em 1 a 1. Com maior controle do jogo, o Real Madrid virou o jogo com Tchouaméni, na reta final do segundo tempo, aos 39 minutos: Toni Kroos cobrou escanteio pelo lado direito, em direção ao primeiro pau; o francês chegou de trás e cabeceou firme no canto do goleiro.