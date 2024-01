EVERTON 1x2 LUTON TOWN

Em péssimo momento na Premier League, o Everton decepcionou mais uma vez ao perder em casa para o Luton Town, concorrente direto na fuga contra o rebaixamento no Campeonato Inglês. Os visitantes abriram o placar aos 39 minutos de jogo com um gol contra de Mykolenko; o time de Merseyde empatou o jogo com Jack Harrison, aos 10 minutos de jogo e, quando tudo indicava que teríamos um replay entre as equipes, Cauley Woodrow balançou as redes para o Luton já nos acréscimos, aos 51 minutos do segundo tempo, eliminando o Everton da FA Cup.