Sabrina Wittmann é uma treinadora de futebol alemã e ex-jogadora. Ela começou sua carreira como atleta em 2005, no SC Steinberg, e atuou por vários clubes, incluindo FC Ingolstadt 04, SpVgg Greuther Fürth, FC Stern München e SC Amicitia München.

No dia 2 de maio de 2024, o técnico Michael Kollner foi demitido do FC Ingolstadt, da terceira divisão alemã, após uma campanha ruim. Surpreendendo a todos, o diretor esportivo apontou Sabrina Wittmann, de apenas 32 anos, como a substituta. Ela, então, teria os três últimos jogos da temporada para provar sua qualidade.

Nascida e criada em Ingolstadt, Sabrina conseguiu jogar pelo clube de coração por quatro anos, antes de ir para times menores da região. Em 2017, voltou à sua cidade, mas dessa vez para ser treinadora dos times de base masculinos. Passou pelo sub-17 e chamou atenção no sub-19, classificando-os na metade de cima da tabela pela primeira vez, antes de receber a chance da sua vida.

Sabrina Wittmann é a primeira treinadora de um time masculino no futebol alemão (Foto: Reprodução)

Começo de passagem no Ingolstadt

Aos 95’, o atacante Sebastian Grønning empata para o Ingolstadt: 1 a 1 na estreia de Sabrina no comando. Ânimos renovados para que, na semana seguinte, ela entregasse o seu verdadeiro cartão de visitas: 6 a 1 em cima do Lübeck. Termina a liga invicta com mais um empate por 1 a 1 e, sete dias depois, ainda vence por 2 a 1 a Copa Bavaria - uma competição regional que dá vaga na Copa Alemã.

- Não pensamos duas vezes porque dizemos que, para nós, ou alguém tem qualidade ou não tem, independentemente do gênero - disse Ivica Grlic, diretor esportivo do time, antes de promover Sabrina de técnica interina para treinadora oficial do time na temporada seguinte.

Com seis meses no comando, Sabrina levou o Ingolstadt ao 5° lugar, sua melhor posição na terceira divisão alemã desde 2021. Nesse momento, tem o melhor ataque da liga, com 46 gols em 21 partidas, e o maior goleador: Sebastian Grønning, com 13 gols.

Jogando no 4-4-2, Sabrina tem se destacado pelo seu futebol ofensivo e vertical, que constrói muitos contra-ataques em velocidade. Placares como 4 a 3, 4 a 4, 5 a 3, 4 a 0 e 5 a 2 são vistos pelos fãs do clube como sinal de um time corajoso no ataque - e é dessa forma que lutam pelo acesso à segunda divisão alemã.

