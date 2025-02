Conheça a joia do Uzbequistão que conquistou Guardiola no City

Após o triunfo do Manchester City sobre o Newcastle por 4 a 0, no último sábado (15), pela Premier League, o técnico Pep Guardiola rasgou elogios as novas contratações do clube inglês. O zagueiro Khusanov, de 19 anos, foi um dos citados.

- Khusanov pode ser um grande jogador para o futuro. É muito bom para ele, para todos nós, o potencial que visualizamos que ele pode ter - elogiou, Pep Guardiola.

- Sua compostura com a bola, ele é extremamente rápido. A tomada de decisão tem que melhorar, mas é uma questão de idade - completou.

Quem é Khusanov

O zagueiro Abdukodir Khusanov chegou ao Manchester City, em janeiro deste ano, por 40 milhões de euros, cerca de R$ 250 milhões na cotação da época, em contrato válido até junho de 2029.

Nascido no Uzbequistão, Khusanov começou sua carreira profissional em 2022, no futebol local. Na temporada seguinte, foi contratado pelo Lens, da França, para atuar no time B do clube. Após uma partida como destaque, ele passou a jogar pela equipe principal. Pelo clube, o zagueiro realizou 31 jogos em uma temporada e meia. Desde 2023, são 18 exibições pela seleção nacional.

Khusanov é uma aposta da diretoria inglesa para composição de elenco. Na temporada 2024/25, a defesa do Manchester City é formada por jogadores com histórico recente de lesões, como Rúben Dias, John Stones e Manuel Akanji.