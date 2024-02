Por jogos oficiais, as estrelas se enfrentaram oito vezes até aqui, e a vantagem no número de vitórias é de Neymar: são quatro vitórias contra três do Gajo, além de um empate. A maioria dos duelos ocorreu na época em que os astros atuavam no futebol espanhol e protagonizavam a histórica rivalidade entre os trios BBC (Bale, Benzema e Cristiano) e MSN (Messi, Suárez e Neymar). O último duelo é o único que foge ao padrão e ocorreu já com o brasileiro atuando em solo francês, pelo PSG.