Logo depois, foi a vez de Darmstadt e Borussia Monchengladbach. Os recém-promovidos iniciaram sem tomar conhecimento de um dos mais tradicionais da Alemanha e, só no primeiro tempo, fizeram 3 a 0, com gols de Mehlem, Maglica e Skarke. Porém, em segunda etapa brilhante, o Monchengladbach buscou um empate heroico, indo às redes com Pefok, Neuhaus e Cvancara.