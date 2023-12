➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Fiorentina, PAOK e Fenerbahce, por lideraram seus grupos, estão classificados para a fase seguinte. Os jogos de 16 avos acontecerão nos dias 15 e 22 de fevereiro, acompanhando o calendário da Europa League.