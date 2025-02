Conference League: confira os classificados às oitavas de final

Estão definidos os classificados às oitavas de final da Conference League. Oito equipes garantiram vaga na próxima fase com antecedência, via fase de liga, enquanto os oito restantes se classificaram após disputa dos playoffs. Os confrontos serão definidos por meio de sorteio nesta sexta-feira (21), em Nyon, da Suíça.

Chelsea, Vitória de Guimarães, Fiorentina, Rapid Viena, Djurgarden, Lugano, Legia Varsóvia e Cercle Brugge tiveram as melhores campanhas da primeira fase da Liga dos Campeões e, assim, já tinham lugar garantido nas oitavas. Nesta semana, se juntaram a eles Panathinaikos, Real Betis, Pafos, Copenhague, Borac, Celje, Jagiellonia e Molde classificados via playoffs.

Brasileiro é herói do Panathinaikos contra o Víkingur

Tetê, ex-Grêmio, foi o herói da classificação do Panathinaikos contra o Víkingur, já nos acréscimos do jogo de volta. Após derrota na Islândia, a equipe grega vencia pelo placar mínimo e levava o confronto para a prorrogação até os 49' do segundo tempo, quando o brasileiro fez o gol da vaga.

Jogo de ida: Víkingur 2x1 Panathinaikos

Jogo de volta: Panathinaikos 2x0 Víkingur

Real Betis resolve na ida e elimina o Gent

O Real Betis foi decisivo fora de seus domínios para se classificar às oitavas de final da Conference League. Os espanhóis fizeram 3 a 0 na Bélgica e pouparam jogadores na partida de volta, que terminou com vitória simples do Gent.

Jogo de ida: Gent 0x3 Real Betis

Jogo de volta: Real Betis 0x1 Gent

Pafos avança contra o Omonia

Em duelo de equipes do Chipre, o Pafos levou a melhor sobre o Omomia. O atual líder do campeonato nacional avança as oitavas de final após empate no jogo de ida e vitória na volta.

Jogo de ida: Omonia 1x1 Pafos

Jogo de volta: Pafos 2x1 Omonia

Na prorogação, Copenhague vira sobre o Heidenheim

O Copenhague reverteu a vantagem do Heidenheim para virar o placar agregado e se garantir nas oitavas. Com vitória alemã fora de casa no jogo de ida, os dinamarqueses devolveram o placar na volta e levaram a decisão para a prorrogação. Já no tempo extra, Rodrigo Huescas deu a vaga aos visitantes.

Jogo de ida: Copenhague 1x2 Heidenheim

Jogo de volta: Heidenheim 1x3 Copenhague

Borac supera o Olimpija pelo placar mínimo

Com vitória por 1 a 0 na partida de ida, o Borac segurou o 0 a 0 para passar de fase. Os eslovenos tiveram oportunidade de igualar o agregado, mas Álex Blanco desperdiçou cobrança de pênalti. Assim, melhor para os bósnios.

Jogo de ida: Borac 1x0 Olimpija

Jogo de volta: Olimpija 0x0 Borac

Fora de casa, Celje supera o APOEL

Mesmo decidindo a vaga no Chipre, o Cejle levou a melhor sobre o APOEL para se classificar às oitavas de final. Após empate na Eslovênia, a equipe venceu fora de casa e garantiu vaga.

Jogo de ida: Celje 2x2 APOEL

Jogo de volta: APOEL 0x2 Celje

Jagiellonia atropela o TSC em dois jogos

O Jagiellonia não teve problemas para superar o TSC nos playoffs da Conference League. A equipe da Polônia fez 6 a 2 no agregado para eliminar os sérvios e garantir vaga na próxima fase.

Jogo de ida: TSC 1x3 Jagiellonia

Jogo de volta: Jagiellonia 3x1 TSC

Molde supera o Shamrock Rovers nos pênaltis

Shamrock Rovers e Molde protagonizaram a única disputa de pênaltis dos playoffs da Conference League. Após vitória dos irlandeses na Suécia, os suecos deram o troco na Irlanda e levaram o jogo para a prorrogação. Com o empate persistindo, a decisão foi para as penalidades, e o Molde levou a melhor e a vaga nas oitavas de final.

Jogo de ida: Molde 0x1 Shamrock Rovers

Jogo de volta: Shamrock Rovers 0x1 Molde