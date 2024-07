Como um brasileiro ajudou Cristiano Ronaldo a ganhar um dos prêmios mais inusitados da carreira?

Cristiano Ronaldo em ação pela seleção de Portugal. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 20:00 • Redação do Lance!

Que Cristiano Ronaldo é um dos maiores atletas da história, não é novidade para ninguém. O currículo extenso do jogador conta com feitos como a artilharia histórica da Champions League e da Eurocopa, além da lista com inúmeros troféus por clubes. Aos 39 anos, o lendário camisa sete segue na busca por recordes e busca o bicampeonato europeu com a seleção nacional.

Além das conquistas e da enorme influência dentro das quatro linhas, Cristiano Ronaldo é dono de uma premiação rara, que contou com a "ajudinha" de um brasileiro. Mineiro de 40 anos, Marcelo Guélber Goes foi o grande responsável pela exaltação da lenda portuguesa em um âmbito raramente imaginado: a fotografia.

A dupla formada pelo fotógrafo e o atleta foi vencedora do World Sports Photography Awards, na categoria ''Futebol'', e o brasileiro deu uma entrevista exclusiva à ESPN, em que detalhou os bastidores da conquista ao lado de um dos maiores atletas de todos os tempos.

A foto de Cristiano Ronaldo

O registro de Marcelo aconteceu no dia 13 de outubro de 2023, durante a vitória de Portugal sobre a Eslováquia, por 3 a 2, no Estádio do Dragão, em partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa. Na ocasião, a comemoração do segundo gol de Cristiano Ronaldo na partida gerou a foto que seria eternizaria na categoria esportiva.

À ESPN, o fotógrafo contou a história do momento e fez uma revelação curiosa sobre o jogo: ele já tinha brincado com um colega sobre a possibilidade de um registro de Cristiano Ronaldo.

- No dia estava chovendo muito forte. Eu estava no telefone com o meu amigo... Então eu falei: 'Cara, do jeito que eu tenho sorte, é capaz do Cristiano Ronaldo fazer um gol e comemorar na minha direção, de braços abertos, na chuva.

Dito e feito: após anotar um doblete pela seleção portuguesa, CR7 correu em direção ao fotógrafo, que não perdeu a oportunidade de registrar a 'fotografia de sua vida'.

- E na hora que o Cristiano faz o gol, eu estava sentado num lugar que costumo sentar com frequência nos jogos, e ele corre para mim, em linha reta. Eu tive pouquíssimos segundos para fazer um enquadramento. Você não pensa, não tem tempo para fazer nada. O que aconteceu exatamente foi: eu fiz a foto. Mas, na minha cabeça aquilo foi quase que em câmera lenta, porque eu já tinha feito a foto antes, tinha mentalizado isso, então lembro de sorrir, tipo com a câmera na ocular, com os olhos na ocular ainda, fazendo a foto e sorrindo: 'Caramba, eu estou fazendo isso mesmo' - continuou o fotógrafo.

Mas, se engana quem pensa que o momento foi fruto de pura sorte. Bem posicionado para o registro, Marcelo revelou que 'estudou' o comportamento de Cristiano Ronaldo nos últimos jogos de Portugal que cobriu.

- Toda vez que a gente escolhe um lugar para ficar no estádio, a gente está fazendo uma aposta e ela pode dar ou não resultado. Eu já fotografei um jogo de Portugal no ano passado também, que ficou 9 a 0 e eu não peguei uma única comemoração no jogo. Quando o Cristiano faz esse gol, a expectativa é que ele corresse para o lado de cá. Foi uma aposta baseada em análise de comportamento.

Atualmente, Marcelo vive em Portugal junto da família. Segundo ele, a premiação significou muito além de uma honra: representou um agradecimento pela influência de Cristiano Ronaldo no cotidiano do brasileiro e de seus familiares.

- Essa foto não deixa de ser um agradecimento para ele também por essa influência positiva que ele tem sobre os meus filhos. Eu faço a foto, mas eu que agradeceria a ele. Morar em Portugal permitiu que eu participasse mais da vida dos meus filhos e isso para mim é o que vale mais do que qualquer outra coisa. A influência positiva que ele exerce, o bom exemplo. Eu tenho um filho que vai fazer 10 anos, que se alimenta conscientemente pensando o que um atleta tem que fazer ou não, o que ele deve ou não consumir. E isso tudo é influência direta das falas do Cristiano Ronaldo. Mas não são só das falas, é do exemplo que ele dá como pessoa, como profissional, como homem também. Eu só tenho a agradecer. A questão do concurso é secundária.

O brasileiro já informou à Federação de Futebol Portuguesa sobre a premiação, mas não espera que astro português, focado na conquista da Eurocopa, interaja com a foto no momento.

- Eu já conversei com a Federação Portuguesa e já entrei em contato, mas tem que entender que Portugal está disputando uma Euro, que o Cristiano Ronaldo é uma pessoa extremamente focada. É difícil esperar que nesse momento ele tenha alguma notícia disso ou interaja com a foto.