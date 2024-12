Mbappé treina e pode ser surpresa do Real Madrid na Copa Intercontinental

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, pode retornar aos gramados de lesão em período antes do esperado. O francês, que saiu machucado durante o duelo contra a Atalanta, na última terça-feira (10), pela Champions League, foi relacionado pelo clube para a Copa Intercontinental e tem treinado com o elenco. Com isso, a previsão inicial de que ele seria desfalque na final da competição pode não se confirmar.

A lesão muscular na perna esquerda de Mbappé é considerada leve. Segundo a imprensa espanhola, o prazo inicial para o retorno do jogador era de 10 dias, mas a atuação no Intercontinental era altamente improvável. Com a evolução apontada nos treinos, é possível que o atacante entre em campo em Real Madrid x Pachuca.

Antes da viagem ao Catar, o Real Madrid tem realizado trabalhos visando a preparação para a final. Nesta segunda-feira (16), o grupo treinou pela última vez antes de deixar a Espanha. Mbappé, que fez um trabalho separado do grupo no domingo, chegou a treinar com o elenco em parte da atividade.

O Real Madrid enfrenta o Pachuca na próxima quarta-feira (18), às 14h (de Brasília), no Lusail Stadium, em Doha, no Catar. O time mexicano eliminou o Botafogo e o Al Ahly, do Egito, no caminho até a final. O time merengue viaja nesta segunda-feira.

