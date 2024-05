Manchester United é goleado na Premier League e está fora da Champions League da próxima temporada

Manchester United é goleada por Crystal Palace, pela Premier League, em Londres (ADRIAN DENNIS / AFP)







Publicada em 06/05/2024 - 18:02 • Londres (ING)

Acabou o sonho de retornar à elite europeia. O Manchester United entrou em campo contra o Crystal Palace, pela 35ª rodada da Premier League, e foi goleado, fora de casa, por 4 a 0, agravando a crise interna no Old Trafford. Olise, duas vezes, Mateta e Mitchell balançaram as redes.

Com este resultado, os Red Devils permanecem com 54 pontos, na oitava colocação. Com isso, restando três partidas para o fim do Campeonato Inglês, a equipe de Ten Hag não consegue mais somar uma pontuação necessária para entrar no G4 e está fora da Champions League 2024/25.

Em meio à crise financeira e esportiva, o United tem, ainda, duas oportunidades de se classificar para a Liga Europa: terminar a liga nacional em quinto lugar ou ser campeão da FA Cup, contra o Manchester City, no dia 25 de maio.

Com as recentes atuações e títulos cada vez mais difíceis de serem conquistados, a permanência de Erik ten Hag para a próxima temporada se torna difícil, ainda mais com o Bayern de Munique demonstrando interesse no treinador. Na próxima rodada, o United terá pela frente, na Premier League, o Arsenal, seguido do Newcastle e Brighton.

