Neste domingo (7), o Napoli foi surpreendido pelo Torino fora de casa e perdeu por 3 a 0, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Sanabria, Vlasic e Buongiorno foram os autores dos gols do triunfo dos donos da casa, que contaram com a expulsão do estreante Mazzocchi no começo da segunda etapa para garantir o triunfo.