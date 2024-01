Após as vitórias de Iga Swiatek, número 1 do mundo, por 6/3 6/0 sobre Angelique Kerber, Zverev salvou dois match points em simples e derrotou Hubert Hurkacz, nono colocado, por 6/7 (7/3) 7/6 (8/6) 6/4, em 2h59m. Na dupla mista, mesmo exausto, o sétimo do mundo voltou ao lado de Laura Siegemund, e eles bateram Swiatek e Hurkacz por 6/4 5/7 10/4 após 1h44min.