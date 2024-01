👀 O QUE VEM POR AÍ?

Agora, os Citizens voltam suas atenções para a Premier League. No sábado (13), Guardiola e seus comandados enfrentam o Newcastle no St. James Park, mirando a briga pela liderança. Já o Huddersfield, querendo a sobrevivência na Championship - segunda divisão inglesa -, tem duelo importante com o Plymouth Argyle no mesmo dia.