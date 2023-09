A Irlanda começou com tudo, com torcida inflamada, teve grande chance no início, que foi travada pela defesa holandesa. Mas no lance seguinte, os irlandeses cobraram o escanteio e no desvio, a bola acabou acertando o braço aberto de Van Dijk, pênalti. Na cobrança, Adam Idah abriu o placar para a Irlanda.