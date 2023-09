Tranquilo no grupo, Portugal está muito próximo de se garantir para a Eurocopa na Alemanha. Os Lusitanos venceram a Eslováquia por 1 a 0 com gol de Bruno Fernandes e se encontram com cinco jogos e cinco vitórias no Grupo J. Depois da saída do histórico técnico Fernando Santos após a Copa do Mundo, o sucessor Roberto Martínez vem com bom início no cargo.