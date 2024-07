(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 08:26 • Rio de Janeiro

Em vídeo divulgado nesta quinta-feira (18), o Barcelona lançou sua nova camisa e Ronaldinho Gaúcho é um dos protagonistas do anúncio. O novo uniforme titular para a temporada 2024/25 da equipe catalã comemora os 125 anos de fundação do clube.

Vídeo de lançamento da nova camisa do Barcelona

Outros ídolos da história recente dos Culés, como Iniesta , Puyol, Stoichkov e Alexia Putellas, também aparecem no vídeo, assim como referências a Lionel Messi. Jogadores do atual elenco, como Raphinha e Lamine Yamal, também são destacados no anúncio.

A nova camisa homenageará o primeiro modelo da história do clube, num design meio a meio, tendo na região frontal o vermelho no lado direito e o azul no lado esquerdo, com as mangas alternadas, enquanto que as costas trazem as metades trocadas. No interior da gola é colocado número 125 estilizado.

Ronaldinho Gaúcho é um dos maiores ídolos da história do Barcelona. No período em que atuou vestindo a camisa do time da Catalunha, ele disputou 207 jogos, marcou 94 gols e conquistou oito títulos, entre eles a Champions League de 2005/06. Além disso, o meia brasileiro venceu duas vezes o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa.