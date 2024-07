Reviravolta? Real Madrid inicia contatos para renovar vínculo de jogador multicampeão

Real Madrid comemora título espanhol nas ruas da cidade. (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 04:00 • Madrid (ESP)

Após frustrar expectativas na negociação por Leny Yoro, o Real Madrid foca esforços em algumas prioridades para a formação do elenco na próxima temporada. De acordo com o MARCA, da Espanha, o clube iniciou conversas para a renovação contratual do lateral esquerdo Ferland Mendy. A decisão, inclusive, é uma súplica de Carlo Ancelotti.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Camisa Oficial adidas Real Madrid I 2024 Camisa Oficial adidas Real Madrid I 2024 Aproveite para garantir o novo manto do Real. Todos os tamanhos disponíveis na Netshoes! Quero comprar

Reconhecido por ser um treinador pouco 'pidão', Carlo Ancelotti defendia a ampliação do vínculo do defensor há tempos, apesar de não contar com o apoio da diretoria. Aos 29 anos, Mendy teve uma passagem pelo Real Madrid marcada por títulos e lesões, o que pesava contra a manutenção no elenco.

Apesar disso, o jogador sempre foi uma peça de confiança de Ancelotti: para o italiano, a competência do lateral na defesa é essencial para o time tão ofensivo quanto o Real Madrid. Sem acerto para renovação até o momento, o vínculo do jogador vai até junho do ano que vem.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. JAVIER SORIANO / AFP

Outros problemas em Madrid

As outras prioridades determinadas pela diretoria, de acordo com a imprensa espanhola, são as contratações de um goleiro e um zagueiro. Com Courtois garantido na posição de titular, o clube pode se esforçar para contratar um segundo nome, visto que Lunin não deixou certezas de que ficará na equipe na próxima temporada.

Sobre isso, o treinador italiano já deixou claro que planeja contar com Kepa, que estava emprestado pelo Chelsea em 2023-24.

Entre os zagueiros, a questão é a falta de peças. Com Jesús Vallejo de saída, o elenco só terá três jogadores na posição: Militão, Rudiger e Alaba. Porém, com o histórico de lesões do brasileiro e do austríaco, o entendimento interno é de que o clube precisa agir para se reforçar na posição.