⚽ COMO FOI O JOGO?

O banho de posse de bola (74% a 26%) e finalizações (27 a 2) em favor do City se justificou na partida. O time dominou as ações do começo ao fim, mas aos oito minutos do primeiro tempo, foi surpreendido com um golaço de Rashford, finalizando de fora da área para acertar o ângulo de Ederson. O primeiro tempo seguiu com pressão dos donos da casa, que perderam um gol feito com Haaland, já com o gol aberto.