O Vasco da Gama enfrenta a Portuguesa neste domingo (3) e conta com o retorno de Dimitri Payet ao time titular. O francês lidou com uma virose e sequer viajou à Santa Catarina para enfrentar o Marcílio Dias, pela Copa do Brasil, no meio de semana. Agora, o camisa 10 deve iniciar a partida decisiva pelo Carioca.