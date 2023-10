Apesar o acidente, o caminhão de Caio Castro está sendo consertado e não deve ficar de fora das duas corridas deste sábado. Além dele, outras duas batidas fortes já marcaram esse fim de semana em Tarumã. Débora Rodrigues, do Volkswagen #7 da equipe RM Competições, e Jaidson Zini, do Mercedes-Benz #25 da ASG Motorsport, bateram no circuito e estão fora da sétima e oitava etapas, que serão disputadas no sábado e no domingo. Diferente de Caio, Débora saiu com uma entorse no joelho, enquanto Jaidson com dores na clavícula.