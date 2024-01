A Roma conseguiu respirar no jogo aos 24 minutos. Em cobrança de pênalti, Paredes bateu no meio do gol e diminuiu a desvantagem. Porém, já nos minutos finais, Theo Hernández tocou para Giroud, que devolveu de letra, e o lateral-esquerdo fuzilou as redes de Svilar, fechando a conta com um lindo gol.