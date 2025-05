Com herói brasileiro, Heidenheim vence Elversberg e permanece na Bundesliga

O Heidenheim vai permanecer na Bundesliga na temporada 2025/26. A equipe assegurou a vaga na elite alemã ao vencer o Elversberg fora de casa, por 2 a 1, nesta segunda-feira (26), no Waldstadion an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg (ALE), pelo playoff de rebaixamento. Os gols foram marcados por Fellhauer, aos mandantes, Honsak, com assistência de Léo Scienza, e o brasileiro marcou o gol da vitória dos visitantes aos 45 do segundo tempo.

A Bundesliga utiliza o sistema de playoff de rebaixamento para definir qual será o último componente da primeira divisão alemã na próxima temporada. O Heidenheim ficou em 16º na elite, enquanto o Elversberg alcançou a terceira colocação da 2.Bundesliga, atrás de Colônia e Hamburgo, que subiram automaticamente. Portanto, com a vitória, o clube sediado em Baden-Württemberg cravou sua permanência para 2025/26.

A ida, realizada na Voith-Arena, terminou em 2 a 2. Os visitantes chegaram a abrir dois gols de vantagem no marcador, mas Siersleben e Honsak buscaram a remontada para os donos da casa. Com isso, o Heindenheim precisou triunfar fora de casa no jogo que valia a vida do clube na temporada seguinte.

Como foi o jogo?

Aproveitando o fator casa, o Elversberg reteve a posse de bola e tomou conta das ações da partida na maior parte do primeiro tempo. Porém, quem mexeu no placar foram os visitantes. O brasileiro Léo Scienza abriu o espaço da defesa do clube da segunda divisão, passou para Honsak largar o Heidenheim na frente no duelo.

No entanto, o Elversberg achou uma brecha aos 31 minutos, com Zimmerschied, que apareceu livre para arrastar a bola e criar a jogada. A defesa não acompanhou, e o volante Robin Fellhauer pisou na área sozinho para igualar o jogo aos mandantes. Desde então, a tônica do primeiro tempo persistiu e nenhuma das redes foi movimentada novamente.

Na volta do intervalo, o Elversberg apimentou a partida e mostrou que a segunda etapa seria de muitas emoções. Com um minuto e meio, a equipe mandante marcou o gol da virada com Asllani, porém, com ação no mínimo polêmica do VAR, foi flagrado impedimento na origem da jogada. Diferente do equilíbrio da segunda metade do primeiro tempo, os mandantes tomaram o controle da partida.

Só que o Elversberg não contava com Léo Scienza. O meia foi lançado em contra-ataque na esquerda, cortou a defesa e marcou o gol da vitória aos 45 do segundo tempo. O brasileiro, que passou pelas categorias de base da Chapecoense e passou toda a carreira na Alemanha, foi o grande nome da classificação do Heidenheim para a elite alemã.

