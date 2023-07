O Paris Saint-Germain, ao melhor estilo Luis Enrique, teve mais posse de bola e dominou as ações da primeira etapa, sendo premiado com um belo gol coletivo marcado por Ekitike aos 17 minutos. Porém, cinco minutos depois, a defesa vacilou pela primeira vez na partida, num bate-cabeça de Danilo Pereira e Skriniar, que terminou com gol de Croux. As ações seguintes seriam favoráveis aos franceses, mas sem o necessário para recuperar a vantagem.