O atacante Mohamed Salah, do Liverpool, recebeu uma proposta irrecusável do mundo árabe, de acordo com o jornal "Relevo". Segundo as informações, o Al-Ittihad de Benzema teria oferecido 100 milhões de euros aos Reds para contar com o egípcio em seu ataque. Além disso, pagaria ao jogador cerca de 240 milhões de euros por temporada, superando Cristiano Ronaldo e se transformando no atleta mais bem pago da liga.